Lazio, Di Gennaro: "Le multiproprietà sono la rovina. Lotito? La Reggina..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex giocatore e oggi commentatore Antonio Di Gennaro, ha detto la sua sulla situazione della Lazio e dell'arrivo di Gennaro Gattuso.

LOTITO - "Le multipropietà rovinano il calcio. Guardiamo Bari. Lotito che prende la Reggina a due anni dall'entrata in vigore dalle regola. Cosa significa? Senza Sarri la Lazio sarebbe potuta sprofondare. La gestione Lotito ha fatto un lavoro anni fa grazie a una normativ, ha avuto anni importanti e nell'ultimo periodo l'atteggiamento non ha permesso di restare ad altri livelli. Oggi prende la Reggina. Ma che progetto è? L'anno scorso un allenatore come Sarri ha dovuto sopportare il mercato bloccato, poi è stato preso in giro. Sarri è andato avanti perché è un uomo di parola".

GATTUSO - "Gattuso è un grande lavoratore. Per lui la Lazio è una scommessa, uno che può dare il meglio di sé. So il suo valore, il suo spessore. Come allenatore è stato anche sfortunato. Lui ha accettato questa situazione per dare il meglio di sé. Poi però la squadra va fatta. Ha perso giocatori forti che dovrà sostituire. Gli allenatori devono avere centralità, oggi questo non succede".

TAYLOR - "Taylor è un buon giocatore, può dare tanto. Parliamo di un centrocampista totale. Ma va vista tutta la squadra, se ogni anno mandi via i migliori".