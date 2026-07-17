Lazio, un nuovo attaccante per il settore giovanile: ecco l'ultimo arrivato

La Lazio si è assicurata la firma di un altro giovane talento italiano. Si tratta di Guido Coscione, attaccante (sia esterno che punta centrale) classe 2009 della Tor Tre Teste. Come riportato da Gazzetta Regionale, ha trovato l'accordo con il club di Formello dopo aver realizzato ben 22 gol nell'ultima stagione.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03