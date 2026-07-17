Lazio, Agostinelli: "A Gattuso serve un trequartista. Esterno? Dipende da Isaksen"

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Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua su questa primissima parte di preparazione della Lazio di Gattuso: "Non c’è dubbio che se Gattuso vuole impostare tatticamente la stagione serva dal mercato un trequartista. Poi è chiaro che ora valuterà quello che ha in casa e poi dirà la propria".

"Ora sta partendo con questo sistema di gioco, poi nulla gli vieta di virare in altre direzioni. Io, onestamente, vedrei bene anche Taylor in quella zona di campo. Magari con Cataldi e Rovella davanti la difesa. Zaccagni? Non ci credo, lui ha bisogno di esplodere la sua forza nello spazio, in velocità".

"Esterno destro offensivo? Dipenderà anche dai tempi di recupero di Isaksen. Se dovesse tornare tra settembre ed ottobre, la Lazio non prenderà nessuno ed adatterà altri giocatori come Noslin in quella zona. Io vedrei anche Lazzari in quel ruolo in un regime di emergenza”.

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