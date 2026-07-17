WOMEN | Rifondazione e nuovo ciclo: la Lazio riparte da Pinzani e Grassadonia

Tasto reset in casa Lazio Women. Tabula rasa o quasi, la squadra biancoceleste riparte dalla necessità di aprire un nuovo ciclo. Del gruppo che lo scorso anno ha chiuso al quinto posto, infatti, hanno lasciato in sedici tra scadenze di contratto, riscatti non esercitati e cessioni. Ai saluti i portieri Durante, Karresmaa e Bacic, via (quasi) in toto la linea difensiva: fuori Baltrip Reyes, Mancuso, Oliviero, D’Auria, Cafferata e Mesjasz. Via a centrocampo Benoit, Simonetti, Cesarini e Lundin, così come in attacco Le Bihan, Piemonte e Karczewska.

Una rivoluzione totale, che lascia appena otto calciatrici del precedente gruppo: da capitan Castiello a Visentin, passando per Goldoni, Connolly, Zanoli, Martin, Gregori e Monnecchi. A queste si aggiungono Cetinja, rientrata dall’anno in prestito, più i nuovi acquisti Longobardi, Masu, Zannini, Sciabica, Le Mouel e Portales. Si ripartirà da qui per preparare la nuova stagione, che si è aperta oggi con le visite mediche che andranno avanti anche domani e che proseguirà con la prima fase di preparazione a Celano dal 20 al 30 luglio.

Si ripartirà poi da mister Grassadonia, confermato sulla panchina e che nel finale della scorsa stagione aveva preannunciato una rifondazione: “Sarebbe importante alzare ulteriormente l’asticella, ci sarà qualche partenza viste le tante giocatrici a scadenza. Se sarò io l’allenatore valuterò se ripartire completamente da zero e riaprire un nuovo ciclo”. Una rifondazione che aveva lasciato intendere tra le righe anche il ds Pinzani, chiamato ora a un lavoro extra per ripartire subito da dove tutto si era interrotto pochi mesi fa.

Dopo aver costruito quasi dal nulla in due stagioni una squadra che da neopromossa ha potuto accarezzare il sogno di un posto in Champions League, ds e mister saranno chiamati a ripartire con un nuovo ciclo e con la speranza che le ambizioni possano rimanere quelle del gruppo precedente. Resta, inevitabile, la parola ridimensionamento che coinvolge la società tutta sullo sfondo: sarà il campo a dare una risposta e a svelare se le difficoltà del club abbiano avuto o meno ripercussioni importanti anche sulla Lazio Women o se si tratti soltanto, in questo caso davvero, di un anno zero.