Lazio, Gattuso viene incontro alla squadra: il ritiro sarà più soft. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Gattuso spinge la Lazio. Il tecnico alterna intensità e vicinanza al gruppo, cercando di alleggerire il peso di un momento complicato. L'ex ct dell'Italia ha scelto però anche di trovare momenti più leggeri, venendo incontro alla squadra. Da lunedì finirà il ritiro, i ritmi cambieranno, con il tecnico dopo l'amichevole d'esordio contro la Primavera concederà un congedo ai calciatori, i quali potranno scegliere di tornare a dormire a casa.

Fino a questo momento, le giornate sono state caratterizzate da poca palestra, tanta intensità e ritmi elevati, con gli allenamenti fissati al mattino presto per evitare il caldo. L'unica pausa concessa è arrivata mercoledì, mentre ieri la squadra ha svolto un lavoro atletico con circuiti di corsa. A chiudere la giornata una grigliata offerta dallo stesso tecnico, per stemperare le fatiche.

Gattuso si trova a gestire una situazione tutt'altro che semplice. Senza mercato e con il distacco della tifoseria, il tecnico ha chiesto ai suoi di fare gruppo. Come scrive il Corriere dello Sport, ha anche invitato la squadra a non considerare l'assenza del pubblico come un alibi, ma come uno stimolo per riconquistarne il sostegno. Dopo la pausa di lunedì e martedì, la preparazione riprenderà da mercoledì fino al 9 agosto, con pranzi e cene obbligatori e alcune sedute aperte ai tifosi, mentre il pernottamento potrebbe essere facoltativo.