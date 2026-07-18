Lazio, è sfida sulla sinistra: Pedraza supera Tavares nelle gerarchie?

RASSEGNA STAMPA - Due anni non sono bastati a Nuno Tavares per conquistarsi la Lazio. Alla sua terza stagione in biancoceleste il portoghese riparte con una certezza in meno: la fascia sinistra non è più sua. L'arrivo di Pedraza ha acceso la concorrenza e sarà Gattuso, attraverso il lavoro quotidiano, a scegliere il titolare.

Finora Tavares ha alternato ottime prestazioni ad altre meno convincenti. Le sue qualità atletiche non sono mai state in discussione, ma infortuni e limiti nella fase difensiva ne hanno frenato la crescita. Proprio sotto questo aspetto è migliorato con Sarri, diventando più ordinato e disciplinato tatticamente. Ora, però, è chiamato al definitivo salto di qualità.

Pedraza, arrivato a parametro zero dal Villarreal, non è sbarcato a Formello per fare la comparsa. Come scrive il Corriere dello Sport, esperienza, affidabilità e duttilità gli hanno permesso di conquistare subito la fiducia di Gattuso, rendendo il duello sulla corsia mancina più aperto che mai.

Ieri Tavares ha svolto soltanto la seduta mattutina, osservando quella pomeridiana dalla panchina nell'ambito della gestione dei carichi. Nelle scorse settimane era stato accostato al Porto di Farioli, ma l'operazione non è mai decollata. La sua scelta è stata quella di restare: adesso vuole dimostrare di meritare la Lazio una volta per tutte.