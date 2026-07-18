Calciomercato Lazio | Priorità punta e centrale, ma Gattuso chiede un 'diez'

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio ruota attorno a tre esigenze ben precise. Gattuso aspetta rinforzi in difesa, in attacco e sulla trequarti, i reparti che oggi presentano le lacune più evidenti.

Al tecnico serve innanzitutto un centrale affidabile, ma anche un centravanti in grado di garantire peso offensivo. A completare il quadro c'è la ricerca di un trequartista capace di dare qualità alla manovra nel 4-2-3-1, collegando il centrocampo all'attacco. È un ruolo che negli anni è stato interpretato con efficacia da giocatori come Pandev e Mauri, diversi per caratteristiche ma accomunati dalla capacità di rifinire l'azione e accompagnare gli inserimenti in area.

In attesa di novità dal mercato, Gattuso sta sperimentando soluzioni interne. Dele-Bashiru e il giovane polacco Przyborek sono stati provati alle spalle della punta, ma nessuno dei due possiede ancora le qualità tecniche e l'esperienza necessarie per garantire continuità in quella posizione.

Tra i nomi monitorati c'è anche Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria, uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la valutazione si aggira però intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che la Lazio, con un budget limitato, preferisce destinare ai due interventi considerati imprescindibili: il difensore centrale e il nuovo centravanti.