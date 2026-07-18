UFFICIALE - Ex Lazio | Crespo è il nuovo allenatore dell'Atlas: l'annuncio

Ora è ufficiale: Hernan Crespo è il nuovo allenatore dell'Atlas. L'ex Inter, Lazio e Parma ripartirà dal Messico dopo l'ultima esperienza da allenatore del San Paolo, terminata lo scorso marzo. Il club messicano lo ha annunciato sul proprio sito e sui canali social. Di seguito il post.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.