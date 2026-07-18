Lazio, rissa ed espulsione per Kennedy con il Fluminense: la ricostruzione

Alle ore 01:00 è andato in scena il match tra Fluminense e Red Bull Bragantino, gara terminata 1-1 non senza polemiche. La sfida era di vertice (rispettivamente terza e quarta in classifica del massimo campionato brasiliano), gli animi si sono scaldati di conseguenza.

Il Fluminense ha acciuffato la gara nel finale, l'atmosfera non era delle più serene tanto che al termine della partita i calciatori espulsi sono stati ben tre. Uno di questi era John Kennedy, obiettivo numero uno della Lazio per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Subentrato al 56' al posto di Jefferson Savarino per riacciuffare la gara (in quel momento sullo 0-1 per gli ospiti), Kennedy è stato espulso al minuto 94' a seguito di una rissa in cui sono stati coinvolti tanti calciatori, ma è stato lui a spingersi oltre insieme all'avversario Fabinho, espulso anche lui (era subentrato solo due minuti prima), arrivando alle mani. Dopo i nove minuti di recupero assegnati, la sfida è andata avanti ancora a lungo a causa dei vari disordini e il Fluminense (in 10 contro 9) è riuscita a riprenderla grazie a Ignacio al quattordicesimo minuto di recupero.