WOMEN | Lazio, altro acquisto per Grassadonia: un ritorno dopo quattro anni

Nuovo acquisto per la Lazio Women, che porta così a sette le nuove arrivate per Grassadonia, più il rientro di Cetinja e la conferma di Monnecchi. Anche in questo caso si tratta di un ritorno, ma a distanza di cinque stagioni: dopo l‘annata 2021/22, infatti, torna a Formello Beatrix Fordos. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall' F.C. Internazionale”.

“Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti”.

“Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore. Bentornata Beatrix!”.