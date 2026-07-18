WOMEN | Lazio, altro acquisto per Grassadonia: un ritorno dopo quattro anni

18.07.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio, altro acquisto per Grassadonia: un ritorno dopo quattro anni

Nuovo acquisto per la Lazio Women, che porta così a sette le nuove arrivate per Grassadonia, più il rientro di Cetinja e la conferma di Monnecchi. Anche in questo caso si tratta di un ritorno, ma a distanza di cinque stagioni: dopo l‘annata 2021/22, infatti, torna a Formello Beatrix Fordos. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall' F.C. Internazionale”.

Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti”.

Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.  Bentornata Beatrix!”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.