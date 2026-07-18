Formula 1 | Cosa manca alla Ferrari in Belgio? Lo fa capire Leclerc

Il weekend del GP del Belgio entra nella sua fase più importante, con la Ferrari chiamata a interpretare al meglio i segnali arrivati da Spa-Francorchamps. La SF-26 ha mostrato indicazioni contrastanti, ma il quadro resta ancora aperto e potrebbe cambiare rapidamente. Charles Leclerc e il team hanno analizzato diversi aspetti in vista delle prossime sessioni. Tra dati, sensazioni e possibili interventi, a Maranello si lavora per trovare il giusto equilibrio. Leclerc ha spiegato cosa serviva fare stanotte e cosa si è fatto. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Ferrari GP Belgio 2026 <<<