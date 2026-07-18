Lazio, Noslin e Gigot hanno un idolo biancoceleste in comune: ecco chi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un dettaglio social che non è passato inosservato tra i tifosi biancocelesti. Samuel Gigot ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa la storica maglia della Lazio di Jaap Stam, uno dei difensori più iconici della storia del club. Dopo tanti anni, l'olandese è rimasto un punto di riferimento per generazioni di centrali, non solo in casa Lazio ma anche in Olanda, dove continua a essere considerato un modello nel ruolo.

Sotto al post è arrivato anche il commento di Tijjani Noslin: un semplice "Jaap" con l'emoji del cuore, sufficiente a confermare come Stam sia un idolo condiviso dai due biancocelesti. Un omaggio social a una leggenda che continua a mettere d'accordo anche chi oggi indossa la maglia della Lazio.