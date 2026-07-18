Roma | Aggredisce 10 donne a Colle Oppio: ora l'epilogo

Il parco di Colle Oppio, uno dei polmoni verdi più iconici a due passi dal Colosseo, è stato teatro di una serie di inquietanti episodi che hanno tenuto in allerta residenti e frequentatori della zona. Nelle ultime settimane, oltre dieci donne sono state vittime di aggressioni mentre attraversavano i viali alberati dell'area. Un'escalation di paura che ha trovato il suo epilogo grazie all'intervento della Polizia, capace di individuare e fermare il presunto responsabile.

Le forze dell'ordine hanno bloccato un cittadino italiano di 30 anni, senza fissa dimora, ritenuto l'autore di questi attacchi. Le ricostruzioni investigative delineano un modus operandi metodico: l'uomo sfruttava la folta vegetazione del parco per mimetizzarsi, attendendo il passaggio delle vittime più isolate prima di entrare in azione. La sua condizione di instabilità mentale non ha attenuato la concreta pericolosità delle sue azioni, ripetute con allarmante frequenza nell'arco di appena un mese.

La vera svolta nelle indagini è arrivata grazie al senso civico e alla prontezza di un cittadino. Notando i movimenti furtivi dell'uomo tra i cespugli, il passante è riuscito a scattare una fotografia che si è rivelata fondamentale per l'identificazione. Questa immagine ha fornito agli agenti il tassello mancante per chiudere il cerchio, permettendo di rintracciare il trentenne e porre fine alla scia di aggressioni nel cuore della Capitale.