Mondiali 2026, ecco chi dirigerà la finale: ha arbitrato anche la Lazio
18.07.2026 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Domani 19 luglio, alle 18.30, avrà inizio la finale dei Mondiali. A sfidarsi saranno l'Argentina di Scaloni e la Spagna di De La Fuente e nelle scorse ore Collina ha scelto chi sarà a dirigere il match: si tratta di Slavko Vincic, arbitro serbo che al momento dell'annuncio non ha retto all'emozione.
Una curiosità: Vincic, nel 2024, ha arbitrato anche la Lazio in occasione della gara di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco, persa 3-0 con la doppietta di Kane e la rete di Muller.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.