Mondiali 2026, ecco chi dirigerà la finale: ha arbitrato anche la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani 19 luglio, alle 18.30, avrà inizio la finale dei Mondiali. A sfidarsi saranno l'Argentina di Scaloni e la Spagna di De La Fuente e nelle scorse ore Collina ha scelto chi sarà a dirigere il match: si tratta di Slavko Vincic, arbitro serbo che al momento dell'annuncio non ha retto all'emozione.

Una curiosità: Vincic, nel 2024, ha arbitrato anche la Lazio in occasione della gara di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco, persa 3-0 con la doppietta di Kane e la rete di Muller.