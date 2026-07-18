F1 | Ferrari, rabbia Leclerc: derubato in Belgio dalla FIA

Le qualifiche del GP del Belgio hanno lasciato sensazioni contrastanti in casa Ferrari. Charles Leclerc ha vissuto una sessione intensa, segnata da episodi che hanno inciso sul risultato finale. A Spa-Francorchamps non sono mancati tensione, valutazioni strategiche e reazioni nel doposessione. Il monegasco ha poi analizzato quanto accaduto, soffermandosi anche sulle prospettive per la gara. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Leclerc qualifiche Spa 2026 <<