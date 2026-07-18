Nazionale, Prandelli: "Non mi pronuncio sulla Federazione, ma ho speranze"

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© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Libero, ha parlato di alcuni temi caldi del momento riguardanti la Nazionale. A proposito dell'arrivo di Maldini e Malagò ha detto: "Non mi pronuncio sul piano della nuova federazione ma ho speranze. Ho una mia idea: i tecnici federali sono stati quelli che hanno sempre portato buoni risultati alla nostra nazionale. A parte Mancini nel 2021, vi ricordo che Valcareggi e Bearzot hanno vinto l'europeo del 1968 e il mondiale del 1982 ma entrambi cresciuti nei quadri tecnici federali".

Poi, sul Mondiale e la nuova formula, l'ex ct ha aggiunto: "L'Europa e l'Italia ci hanno rimesso. Per colpe nostre non siamo andati al mondiale per la terza volta di fila ma l'assenza italiana ha peggiorato il livello. La Fifa deve capirlo, c'erano troppe nazionali di continenti nei quali il calcio non è al top. Va bene la simpatia di certe squadre anche pittoresche ma tutto non deve andare a dispetto della qualità".

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