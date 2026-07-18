Bud Spencer, il nipote rivela: "Mio nonno tifava Lazio. Al suo funerale..." - VIDEO

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Il nipote di Bud Spencer, via social, ha risposto a alcune curiosità dei fan e a proposito della fede calcistica ha rivelato che il nonno tifava Lazio, ma aveva anche una passione per il Napoli:

"Non mi va di creare divisioni tra i fun di Bud Spencer. Vi dico che lui era grandissimo tifoso della Lazio e tifava molto il Napoli. Ma la cosa più bella che vi posso dire è che al funerale di mio nonno a Piazza di Spagna c'era la Curva della Lazio, la Curva della Roma e quella del Napoli. È stato l'unico momento della mia vita in cui ho visto le tre curve di tre squadre opposte, tutte e tre schierate insieme per il funerale di mio nonno. È stata un'emozione incredibile con i capi curva che sono venuti da me a farmi le condoglianze".

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