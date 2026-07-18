GOSSIP | Alcaraz, ecco chi è la bionda misteriosa sullo yacht - FT
18.07.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Carlos Alcaraz continua a far parlare di sé e, questa volta, anche di una misteriosa ragazza bionda pizzicata insieme a lui sul suo yacht durante alcuni giorni trascorsi nel Golfo di Napoli tra Ischia e Capri. La misteriosa ragazza ora ha un volto perché si tratterebbe di Claudia Canals. Come riporta il magazine della tv spagnolaY agora Sonsoles... <<< ALCARAZ >>>
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