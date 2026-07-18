GOSSIP | Alcaraz, ecco chi è la bionda misteriosa sullo yacht - FT

Carlos Alcaraz continua a far parlare di sé e, questa volta, anche di una misteriosa ragazza bionda pizzicata insieme a lui sul suo yacht durante alcuni giorni trascorsi nel Golfo di Napoli tra Ischia e Capri. La misteriosa ragazza ora ha un volto perché si tratterebbe di Claudia Canals. Come riporta il magazine della tv spagnolaY agora Sonsoles... <<< ALCARAZ >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini