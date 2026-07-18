WOMEN | Lazio, un altro rinforzo per Grassadonia: il comunicato

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Un altro rinforzo per la rosa di mister Grassadonia. Si unisce alla Lazio Women Julia Roddar, a ufficializzare il trasferimento è stato il club attraverso una nota:

"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Julia Roddar è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista classe 1992 è reduce dall'esperienza con il London City Lionesses, club con cui ha militato nella massima serie inglese collezionando tredici presenze. Nella lunga carriera Roddar ha vestito le maglie, tra le altre, di Goteborg e Hammarby, conquistando due campionati svedesi, e dei Washington Spirit disputando la NWSL statunitense. Nel palmares della svedese spiccano il bronzo conquistato ai Mondiali 2019 e la medaglia d'argento ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Benvenuta Julia!"

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