Lazio, lo sfogo di Chiara Nasti: "C'è un limite a tutto. Vi chiedo di non..." - FOTO

Chiara Nasti, via social, si è lasciata andare a un lungo sfogo raccontando il difficile momento che sta vivendo e chiarendo come stanno le cose realmente tra lei e Zaccagni. Nelle ultime settimane la coppia è finita al centro del gossip per una presunta separazione.

Le parole dell'influencer: "C'è un limite a tutto, e quel limite è stato superato da tempo. Da mesi una persona, che ho già denunciato più volte, continua a contattare persone a me vicine, compreso mio marito(e persone che mi circondano) inviandogli ripetutamente messaggi nonostante in questo momento sia impegnato con il ritiro. Faccio davvero fatica a comprendere come si possa arrivare a questo punto. Per me è un comportamento che va ben oltre ogni

limite del buon senso. Negli ultimi tempi ho ricevuto anche pressioni affinché ritirassi o ritrattassi le denunce già presentate. E una cosa che non intendo fare. Ho scelto di affidarmi alla giustizia e continuerò a seguire questa strada con fiducia. lo, invece, in questo momento ho una sola priorità: crescere i nostri figli con serenità e vivere finalmente in pace. Vi chiedo di non credere a ciò che leggete. Chi mi conosce davvero non ha mai avuto il minimo dubbio, ed è questo che mi rende più serena. Nessuna delle persone che fanno parte della mia vita ha sentito il bisogno di chiedermi spiegazioni, perché sa perfettamente chi sono e quanto siano lontane dalla realtà certe invenzioni".

"Quando si finisce per dedicare più tempo alla vita degli altri che alla propria, c'è ben poco da aggiungere. La verità non ha bisogno di essere urlata: prima o poi trova sempre il modo di emergere. Confido nel lavoro della magistratura e delle autorità competenti e spero che la giustizia faccia il suo corso il prima possibile. lo continuerò ad affrontare tutto nelle sedi opportune, con la serenità di chi sa di aver detto la verità. Vorrei anche esprimere la mia vicinanza a tutte le persone che, come me, si sono ritrovate vittime di questo modo di agire. Alimentare gossip falsi, diffondere bugie e contattare le persone che ci circondano con l'unico scopo di creare tensioni e malumori è qualcosa che può fare davvero male. lo e le persone che mi conoscono sappiamo bene distinguere la realtà dalla finzione e, purtroppo, abbiamo imparato a non lasciarci più destabilizzare da questi comportamenti. Ma non tutti hanno gli stessi strumenti, e c'è chi può restarne profondamente ferito. Ed è proprio a loro che va il mio pensiero. Per favore fate attenzione".

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