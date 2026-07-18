Lazio, Cataldi segue l’allenamento con Gattuso: il gesto del tecnico
18.07.2026 22:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Seduta pomeridiana oggi per la Lazio all’indomani della grigliata andata in scena nel centro sportivo di Formello.
Rosa gestita per Gattuso, che ha lasciato a riposo diversi calciatori. Si è rivisto però, anche se non per lavorare con la squadra, Danilo Cataldi che ha seguito la seduta da bordo campo.
Il centrocampista, come testimoniano anche i social del club, si è poi spostato al fianco di Gattuso che lo ha abbracciato mentre dirigeva la seduta di allenamento della Lazio.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.