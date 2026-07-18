Lazio, Cataldi segue l’allenamento con Gattuso: il gesto del tecnico

Seduta pomeridiana oggi per la Lazio all’indomani della grigliata andata in scena nel centro sportivo di Formello.

Rosa gestita per Gattuso, che ha lasciato a riposo diversi calciatori. Si è rivisto però, anche se non per lavorare con la squadra, Danilo Cataldi che ha seguito la seduta da bordo campo.

Il centrocampista, come testimoniano anche i social del club, si è poi spostato al fianco di Gattuso che lo ha abbracciato mentre dirigeva la seduta di allenamento della Lazio.