Calciomercato Lazio | Giacomone dice addio: passerà al Bologna
18.07.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Un’altra cessione in casa Lazio. Secondo quanto riportato da TMW, il portiere Giacomo Giacomone lascerà Formello per unirsi al Bologna. Il giovane classe 2008 si trasferirà a titolo definitivo firmando un contratto di tre anni con il club rossoblù. Nell’ultima stagione, con Sarri in panchina, era entrato nelle gerarchie della prima squadra visti i tanti infortuni tra i pali. Ora continuerà la sua carriera altrove.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.