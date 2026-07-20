Formula 1 | Mercedes ha paura della Ferrari: avete visto Wolff cos'ha fatto?

Il weekend di Spa ha riacceso il confronto tra Mercedes e Ferrari, con Toto Wolff tornato al centro dell’attenzione. Le dichiarazioni del team principal austriaco hanno lasciato emergere diversi spunti sul momento della squadra tedesca. Tra prestazioni, affidabilità e rapporti di forza, il quadro della Formula 1 2026 resta ancora in evoluzione. Anche la crescita della Ferrari continua a essere osservata con grande interesse nel paddock. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Toto Wolff contro la Ferrari <<<