Argentina, sconfitta e beffa per Paredes: l'ex Roma espulso a fine gara

Finale ad alta tensione al MetLife Stadium. Il centrocampista argentino Leandro Paredes, entrato nella ripresa e già ammonito, aveva rischiato in più occasioni il secondo giallo per alcuni interventi al limite, ma era riuscito a chiudere la gara senza ulteriori sanzioni disciplinari.

Il clima si è però acceso definitivamente dopo il triplice fischio. Mentre la Spagna festeggiava il trionfo, Paredes ha incrociato Eric García dando vita a un duro faccia a faccia, degenerato quando l'argentino ha afferrato il difensore delle Furie Rosse per il collo. La scena ha immediatamente richiamato Gavi, intervenuto in difesa del compagno, facendo scoppiare un principio di rissa che ha coinvolto diversi giocatori. Nel parapiglia Paredes ha reagito, sostenuto anche da Thiago Almada, prima che compagni e staff riuscissero a riportare la calma.

L'arbitro sloveno Slavko Vincic, dopo essersi confrontato con i propri assistenti, ha deciso di espellere Paredes a gara ormai conclusa. Un epilogo amaro per l'ex Roma, non solo per la sconfitta in finale.