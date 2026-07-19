Calciomercato Lazio | Lotito vuole accontentare Gattuso: tutto sulla punta

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito ha un piano in testa: ottenere il massimo con il minimo sforzo per il difensore centrale, così da poter dirottare il budget sulla punta. La Dinamo Zagabria non fa passi indietro su Sergi Dominguez, l'offerta di prestito oneroso (3,5) con obbligo di riscatto condizionato (8) alla qualificazione europea biancoceleste non soddisfa il club croato, che sa delle difficoltà che avrà la Lazio a tornare in Europa. Chiedono 15 milioni di euro, con l'obbligo. E delle promesse su un futuro riscatto a prescindere dalla qualificazione non ne vogliono sapere nulla.

Gennaro Gattuso in questi primi giorni di ritiro si è già fatto un'idea: un nuovo centravanti serve. Petar Ratkov è promettente, ma non può avere il peso dell'attacco sulle spalle; Boulaye Dia viene da una stagione complicata e viene visto meglio come trequartista; Tijjani Noslin viene considerato più un esterno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, restano in piedi le piste che portano a Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti in Italia, ma c'è anche John Kennedy del Fluminense. Lotito è pronto a stanziare un budget da 10-12 milioni per il numero 9. Dopo cessioni illustri e una stagione deludente sul piano realizzativo, serve dare un segnale a Gattuso e verve al reparto offensivo.

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