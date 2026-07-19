Lazio, Cataldi torna a correre: il punto sulle sue condizioni

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RASSEGNA STAMPA - Il programma riabilitativo di Danilo Cataldi procede a piccoli passi. Insieme a Gustav Isaksen e Alessio Furlanetto, fa parte dei tre calciatori non utilizzabili per le sedute quotidiane a Formello. Avverte meno dolore, ma non si vuole comunque forzare la mano.

Non si possono correre rischi né forzare i tempi del rientro. Come riporta il Corriere dello Sport, il percorso di riatletizzazione procede: alla corsa blanda si sono aggiunti esercizi mirati per recuperare elasticità e flessibilità degli adduttori. Negli ultimi due giorni, una volta concluso il programma personalizzato, ha seguito l'allenamento dei compagni a bordo campo. Cataldi scalpita, vuole conquistare Gattuso.

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