ChatGPT in tilt: disservizi e blocchi nelle interazioni in Italia. Il problema

Giornata complessa per i servizi digitali in Italia. Dopo le segnalazioni riguardanti altre piattaforme social, anche l'infrastruttura di ChatGPT sta mostrando segni di cedimento. Intorno alle ore 16:30 di oggi, migliaia di utenti hanno iniziato a riscontrare anomalie nel funzionamento del chatbot: il sistema risulta in molti casi impossibilitato a elaborare nuove richieste, caricare immagini o documenti allegati e visualizzare lo storico delle sessioni precedenti.

I problemi sembrano al momento circoscritti al territorio italiano, mentre la situazione negli Stati Uniti e in altre aree geografiche risulta, dai dati preliminari di monitoraggio, operativa. Il disservizio è in fase di risoluzione a partire dalle 17.00 di oggi.