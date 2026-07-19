Lazio, arriva il primo test: a Formello l'amichevole con la Primavera
19.07.2026 14:30 di Simone Locusta
Prende forma la Lazio di Gennaro Gattuso. Nella giornata di domani, alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo per il primo test della preparazione estiva. Ad affrontare i biancocelesti sarà la Primavera allenata da Punzi, in una sfida che si disputerà a porte chiuse. Un primo appuntamento utile per valutare la condizione del gruppo e i primi segnali del lavoro svolto in ritiro.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.