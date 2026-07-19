NEWS | Brignone ironica su Sinner: "Lui con il jet, io con Ryanair"

Raggiunta dai microfoni de il Corriere della Sera la campionessa di sci Federica Brignone è tornata a parlare dell’impresa alle Olimpiadi di Milano-Cortina dove ha trionfato dopo il terribile infortunio di pochi mesi prima: “L’ultimo successo è il lavoro di anni, la dedizione. È come se avessi vissuto di rendita: con mente e corpo ho contenuto varie insidie... <<< BRIGNONE >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini