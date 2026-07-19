Ex Lazio | Gila già leader del Milan. Pellegatti: "Sta dimostrando..."

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Mario Gila si è già preso il Milan. L'ex difensore della Lazio si è trasferito da pochi giorni, ma sta già dimostrando tutto il suo valore. In un video sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ne ha esaltato le gesta dopo averlo seguito in questi primi giorni di ritiro. Di seguito le sue parole.

"Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Sta già dimostrando personalità e leadership, mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo ragazzo, un ragazzo splendido e quando hanno la testa normalmente sono anche grandi giocatori".