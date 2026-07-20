Lazio, Scaloni spaventa l’Argentina: “Non so se resterò…”

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Lionel Scaloni è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa post finale del Mondiale. Il gol di Ferran Torres ha fatto sfumare le possibilità della doppietta che sognavano in casa Argentina, consegnando alla Spagna la Coppa del Mondo. Un gol e un esito che hanno spinto l’ex Lazio a fare delle riflessioni anche sul suo futuro sulla panchina dell’Albiceleste:



“Per quanto mi riguarda, parlerò con il presidente: rispetterò il mio contratto e poi vedremo. Sento il bisogno di riflettere. Non so se sarò in grado di fare qualcosa di così importante, forse dovremo vedere. Ringrazio il presidente per l’opportunità, per avermi dato questo incarico. Questo posto è un sogno per tutti. Abbiamo cercato fino all’ultimo di dare il massimo come staff tecnico e come giocatori, è giusto che io possa prendermi questo tempo per pensarci. Questo posto è meraviglioso, meraviglioso, un posto da sogno, un posto in cui io e il mio staff tecnico non avremmo mai immaginato di trovarci. Per continuare, servono molte cose: ripartire da zero, formare un gruppo come questo, che difficilmente si formerà di nuovo. Mi fa molto male. Mi dispiace“.