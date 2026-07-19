Calciomercato Lazio | Altri club puntano Kennedy: aumenta la concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è la fila per Jhon Kennedy. La Lazio non è l'unica squadra interessata al calciatore, anzi. Ci sono diversi club che avrebbero chiesto informazioni alla Fluminense sulla sua situazione: come riportato da SkySport, infatti, su di lui ci sarebbero anche Porto, Ipswich Town e Colonia. La richiesta della società brasiliana sarebbe intorno ai 12 milioni di euro. I biancocelesti fin qui sarebbero arrivati fino a 8, con la formula del prestito. Questo stallo rischia di favorire inserimenti di altri club che potrebbero beffare la Lazio nella trattativa.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03