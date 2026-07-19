GOSSIP | Ex Lazio, Provedel diventerà papà: la compagna è incinta

19.07.2026 21:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Ex Lazio, Provedel diventerà papà: la compagna è incinta
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Una bellissima notizia per Ludovica Martino e Ivan Provedel, nuovo portiere dell'Inter che ha da poco lasciato la Lazio. L'attrice ha annunciato infatti di essere incinta, pubblicando un post condiviso sul proprio profilo Instagram... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.