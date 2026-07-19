GOSSIP | Ex Lazio, Provedel diventerà papà: la compagna è incinta

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Una bellissima notizia per Ludovica Martino e Ivan Provedel, nuovo portiere dell'Inter che ha da poco lasciato la Lazio. L'attrice ha annunciato infatti di essere incinta, pubblicando un post condiviso sul proprio profilo Instagram... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>