NEWS | Mondiali 2026, da Justin Bieber a Madonna: tutte le star che si esibiranno
19.07.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che si terrà questa sera al New York New Jersey Stadium che sarà il teatro della sfida tra Spagna e Argentina. L’atto conclusivo del torneo sarà semplicemente spettacolare con l’evento che prenderà il via alle 19.30 italiane. Sul palco si alterneranno Tom Cruise, ma anche star della musica mondiale... <<< MONDIALI 2026 >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide