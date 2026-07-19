NEWS | Mondiali 2026, da Justin Bieber a Madonna: tutte le star che si esibiranno

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Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che si terrà questa sera al New York New Jersey Stadium che sarà il teatro della sfida tra Spagna e Argentina. L’atto conclusivo del torneo sarà semplicemente spettacolare con l’evento che prenderà il via alle 19.30 italiane. Sul palco si alterneranno Tom Cruise, ma anche star della musica mondiale... <<< MONDIALI 2026 >>>