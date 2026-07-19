Formula 1 | FIA, attacco totale alla Ferrari: la penalità di Hamilton e il motivo

La decisione della FIA dopo il GP del Belgio ha acceso un forte dibattito nel paddock di Spa-Francorchamps. Il caso che ha coinvolto Lewis Hamilton continua infatti a dividere team, piloti e addetti ai lavori. Le motivazioni ufficiali dei commissari hanno aggiunto nuovi elementi a una vicenda già molto discussa. Tra interpretazioni regolamentari e valutazioni sulla dinamica, la polemica è destinata a proseguire. Comunicato FIA definito folle nel paddock. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> penalità Hamilton FIA Spa <<<