Calciomercato Lazio | Comuzzo, c'è concorrenza: il Milan lo tiene d'occhio

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi accostati alla Lazio per la difesa c'è anche quello di Pietro Comuzzo. Il centrale della Fiorentina è uno dei 'piani b' del club nel caso in cui sfumasse l'arrivo di Sergi Dominguez dalla Dinamo Zagabria. Sul classe 2005, però, ci sono diversi club: come riportato da Calciomercato.it, oltre al Torino ora ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri potrebbero valutarlo in prestito con diritto di riscatto (e obbligo condizionato) come sostituto di Tomori, nel caso in cui lasciasse effettivamente Milanello. Per ora Comuzzo è un'idea per tanti, non c'è nulla di concreto. Ma la Lazio è alla finestra.