Adani sulla telecronaca: “Sono spontaneo, impossibile fare diversamente”

Daniele Adani è tornato sulle colonne del Corriere della Sera sulla telecronaca degli ultimi minuti di Argentina - Inghilterra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ha fatto discutere tantissimo la telecronaca Rai di Daniele Adani degli ultimi minuti di Argentina - Inghilterra. Il pathos eccessivo dell’ex difensore ha infastidito alcuni telespettatori, mentre altri si sono detti esaltati. Sulle colonne del Corriere della Sera Adani ha parlato di Messi, grande protagonista in campo nella semifinale: “Qui siamo di fronte probabilmente al più grande genio del XXI secolo e secondo me contro l’Inghilterra ha fatto la giocata più importante della sua storia con la Nazionale: non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi”.

A chi dice che le frasi pronunciate fossero già preparate, Adani ha risposto così: “No. Mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono dei segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo: il rapporto tra le parole e la forza emotiva di quello che stiamo vivendo credo sia perfettamente bilanciato”.

Sull’invasività dell’urlo: “Posso anche crederlo, come credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso”. Appuntamento a Spagna - Argentina.