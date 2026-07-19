Reggina, in programma la conferenza di Lotito: presenti anche i tifosi

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La nuova Reggina inizia a prendere forma. Domani alle 19, allo stadio Granillo, Claudio Lotito e il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro presenteranno ufficialmente il progetto che punta a rilanciare i colori amaranto. L'incontro, aperto anche ai tifosi che potranno assistere dalla Tribuna Ovest, servirà a illustrare obiettivi e programmi del nuovo corso. Al tavolo ci sarà anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone.

Per il tecnico Marco Marchionni bisognerà invece attendere ancora qualche giorno. Secondo Il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore è atteso in città entro la fine della settimana per conoscere i calciatori già sotto contratto con la precedente gestione e i nuovi innesti. L'inizio del ritiro è previsto per mercoledì 29 luglio, mentre resta ancora da definire la sede della preparazione estiva.