WOMEN | Lazio, in arrivo un nuovo acquisto. Domani il ritiro: attesa per le convocate
19.07.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dopo la due giorni di visite mediche in casa Lazio Women, le biancocelesti inizeranno domani il ritiro a Celano. Lì la squadra di Grassadonia rimarrà fino al 30 luglio, quando si chiuderà la prima fase di preparazione.
Rivoluzione totale per la Lazio Women, che ha salutato sedici calciatrici e ha già ufficializzato otto acquisti, più la conferma di Monnecchi e il ritorno di Cetinja. Ma il lavoro del ds Pinzani non è finito qui.
Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, infatti, in giornata è atteso un altro comunicato per annunciare un nuovo colpo della Lazio Women, mentre in serata arriverà poi l’elenco delle convocate di Grassadonia per il ritiro di Celano.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.