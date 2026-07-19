WOMEN | Lazio, in arrivo un nuovo acquisto. Domani il ritiro: attesa per le convocate

RASSEGNA STAMPA - Dopo la due giorni di visite mediche in casa Lazio Women, le biancocelesti inizeranno domani il ritiro a Celano. Lì la squadra di Grassadonia rimarrà fino al 30 luglio, quando si chiuderà la prima fase di preparazione.

Rivoluzione totale per la Lazio Women, che ha salutato sedici calciatrici e ha già ufficializzato otto acquisti, più la conferma di Monnecchi e il ritorno di Cetinja. Ma il lavoro del ds Pinzani non è finito qui.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, infatti, in giornata è atteso un altro comunicato per annunciare un nuovo colpo della Lazio Women, mentre in serata arriverà poi l’elenco delle convocate di Grassadonia per il ritiro di Celano.