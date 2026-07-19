Lazio, Gattuso ha scelto il 4-2-3-1 ma il trequartista non è la priorità: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La prima settimana di lavoro a Formello ha dato un verdetto chiaro: Gennaro Gattuso ha scelto il 4-2-3-1 come veste tattica per la sua Lazio. Non una novità, considerando che il piano sembrava chiaro ancor sin dai primi giorni dopo la firma sul contratto, ma sicuramente una conferma importate avuta sul campo.

Nessuna transizione graduale, almeno stando alle prime indicazioni arrivate da Formello: la Lazio cambierà subito veste tattica e tornerà a giocare con il trequartista. Che però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, non è la priorità di mercato del club.

Dopo aver visto sfumare Asp Jensen, soffiato dal Deportivo La Coruna, il club non sta affondando concretamente neanche per Stojkovic. Un’ipotesi di trattativa c’è, ma messa in terzo piano dopo quelle che riguardano centrale di difesa e attaccante. E intanto Gattuso a Formello si adatta allora cercando di trovare il trequartista dalla rosa a disposizione: Przyborek sta lavorando in quella zona in allenamento, senza dimenticare Noslin e Taylor che all’occorrenza potrebbero adattarsi. Il 4-2-3-1 arriverà subito in casa Lazio, ma il trequartista sembra possa attendere.