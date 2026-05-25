Calciomercato Lazio | Clamoroso Romagnoli: può seguire Sarri a Bergamo
25.05.2026 09:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a cambiare pelle, tutti sono in bilico. Alessio Romagnoli era pronto a lasciare già a gennaio direzione Qatar, troppo grandi i dissapori con la dirigenza per poter proseguire con serenità e adesso l'addio di Sarri può complicare ulteriormente le cose.
L'Al Sadd resta sullo sfondo, può farsi nuovamente avanti nelle prossime settimane dopo esser stato vicino a ingaggiare il centrale biancoceleste già durante il mercato di gennaio. Ma adesso si apre una nuova suggestione in Italia per l'ex Milan: stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri sarebbe pronto a portare con sé Romagnoli all'Atalanta. Una pista che va seguita con attenzione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.