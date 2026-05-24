Lazio, Isaksen si è rifiutato di entrare in campo: il retroscena
24.05.2026 09:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio si è conclusa in un Olimpico deserto e in un clima carico di tensioni, segnato da addii e polemiche che fotografano bene il delicato momento del club. Tra gli episodi più discussi della serata, ce n'è uno che coinvolge Isaksen.
Secondo quanto riferito da Alberto Abbate de Il Messaggero, l'attaccante si sarebbe rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della sfida contro il Pisa. "Isaksen ha detto no alla chiamata dalla panchina, amplificando il clima di tensione nello spogliatoio", si legge nel resoconto del giornalista.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.