Spunta una maglia della Lazio alla partita del cuore: coinvolto Renzi

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© foto di Federico De Luca

C’è stato spazio anche per la Lazio alla partita del cuore andata in scena a L’Aquila. In quella che è stata la trentacinquesima edizione, la Nazionale Politici-Giornalisti ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla Nazionale Cantanti.

E proprio grazie a uno dei protagonisti della Nazionale vincitrice si è vista sul campo una maglia della Lazio. Protagonista è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha scelto di aiutare un tifoso sugli spalti.

Renzi, infatti, ha preso in carico una maglia della Lazio della stagione del secondo scudetto, con nome e numero di Conceicao sulle spalle, e l’ha portata al centro del campo. Lì Renzi l’ha consegnata per un autografo a Roberto Mancini, realizzando il sogno del tifoso biancoceleste.