Spunta una maglia della Lazio alla partita del cuore: coinvolto Renzi
15.07.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca
C’è stato spazio anche per la Lazio alla partita del cuore andata in scena a L’Aquila. In quella che è stata la trentacinquesima edizione, la Nazionale Politici-Giornalisti ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla Nazionale Cantanti.
E proprio grazie a uno dei protagonisti della Nazionale vincitrice si è vista sul campo una maglia della Lazio. Protagonista è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha scelto di aiutare un tifoso sugli spalti.
Renzi, infatti, ha preso in carico una maglia della Lazio della stagione del secondo scudetto, con nome e numero di Conceicao sulle spalle, e l’ha portata al centro del campo. Lì Renzi l’ha consegnata per un autografo a Roberto Mancini, realizzando il sogno del tifoso biancoceleste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.