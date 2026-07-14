Lazio Paracadutismo, si è concluso il Campionato Italiano Assoluto a Nettuno

Domenica 12 luglio si è conclusa la terza edizione del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo 2026. L'evento, giunto con successo alla sua terza edizione, è stato organizzato dall'Aero Club Real Lazio, Crazy Fly e dalla S.S. Lazio Paracadutismo con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Nettuno e del CONI Lazio. Le gare si sono svolte senza interruzioni dal 7 al 12 luglio presso l'Aviosuperficie ARMA di Nettuno.

Il Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo 2026 ha visto sul podio dei vincitori per le categorie in gara i Carabinieri, rappresentati da Vincenzo Solito, Claudio D’Ascanio, Marco Pizziconi, Daniele Bianchi, Pierfrancesco Vanni, aggiudicandosi il titolo per la precisione in atterraggio a Squadre. L'Esercito con Fabrizio Mangia porta casa tre titoli individuali per lo Stile e la combinata. Sul podio per la categoria femminile dopo un anno di assenza Samanta Vallarino mentre Paolo Filippini a distanza di 40 anni torna a vincere il titolo italiano per lo stile e precisione in atterraggio.

Il Sindaco Nicola Burrini ha parlato così dell'evento: "Ora puntiamo ai Campionati Europei e ai Mondiali. È stato un onore e un piacere ospitare nella nostra città i Campionati Italiani di paracadutismo, una manifestazione che qualifica la nostra città. Ringrazio gli organizzatori che come sempre si sono distinti per la professionalità in un settore in cui la sicurezza è essenziale".

Di seguito le parole del Presidente della SS. Lazio Paracadutismo Carmine (Lino) Della Corte: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa terza edizione del Campionato Italiano che ha messo a confronto grandissimi atleti plurimedagliati del nostro paracadutismo militare e civile. La città di Nettuno a oggi si conferma una delle sedi papabili per il prossimo Europeo 2029 e Mondiali 2030 qualora fossero assegnati a Roma. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i nostri meravigliosi atleti che rendono come sempre onore al nostro tricolore. Un grazie sentito va poi Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno. Voglio infine ringraziare tutti gli organi di stampa che in questi giorni hanno contribuito a restituire visibilità al nostro sport molto spesso e a torto considerato minore rispetto ad altri. Un grazie sentito per la straordinaria collaborazione istituzionale alla nostra Federazione Nazionale Aero Club Italia e all'Ente di promozione Sportiva ASI. Ringrazio inoltre tutti gli Enti militari e civili (ENAC, ENAV e Aeronautica Militare) per aver gestito in modo ineccepibile il controllo del traffico aereo in contemporanea con il Campionato".