Ex Lazio | Gila, c'è già feeling con Amorim: il mister lo 'stuzzica' - VIDEO

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Mario Gila è pronto a prendersi il Milan. L'ex difensore della Lazio ha già iniziato la sua avventura in rossonero e sembra si stia già ambientando molto bene, soprattutto con il nuovo allenatore. Durante il primo allenamento in ritiro, Amorim lo disturba mentre Gila è in possesso del pallone tra le risate dei protagonisti. Il clima è sereno, l'allenatore portoghese vuole creare un gruppo spensierato e affiatato. Di seguito il video di MilanNews.it.