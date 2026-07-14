Allegri: "Italia? Con la Federazione non ho avuto alcun contatto"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Stamattina è avvenuta la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'ex allenatore del Milan, oltre a parlare della sua nuova avventura, è intervenuto in merito ad una possibile chiamata dalla FIGC: "Sulla Federazione non ho avuto alcun contatto, ho parlato col presidente e già anni fa sono stato vicino. Sono felice di lavorare con lui, con tutto il Napoli".

Smentite le voci di un suo ipotetico approdo in Nazionale, dopo l'annuncio di Paolo Maldini come direttore tecnico e di Leonardo come advisor, aumenta la curiosità sulla scelta del nuovo C.T.