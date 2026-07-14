Lazio, è il compleanno di Artistico: gli auguri della società

Compie gli anni Gabriele Artistico. L'attaccante della Lazio, reduce da un'ottima stagione in Serie B con la maglia dello Spezia, è tornato nella Capitale e vuole impressionare mister Gattuso in ritiro. In occasione del suo compleanno, la società bianncoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli auguri di rito: "Gabriele Artistico, attaccante biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.