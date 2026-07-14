Lazio, mistero Patric: out il primo giorno di ritiro. Le sue condizioni

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RASSEGNA STAMPA - Primo 'caso' del ritiro. Da chiarire le condizioni di Patric, out il primo giorno di allenamenti a Formello. Il difensore ha saltato prima la seduta mattutina e poi anche quella pomeridiana. Al contrario, Noslin è rientrato in quella delle 18 dopo essere rimasto a riposo in quella delle 9. Entrambi avevano saltato i test atletici all'Isokinetic.

Rispetto all'olandese, però, lo spagnolo almeno aveva fatto le visite mediche in occasione del raduno nel centro sportivo. Ora resta da capire il motivo del suo stop. Come riportato da La Repubblica, a Formello assicurano che sia influenzato, mentre un'altra versione sostiene che sia in permesso. Non c'è certezza. Di sicuro Gattuso ha dovuto iniziare a lavorare con un difensore in meno.