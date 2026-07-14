Calciomercato Lazio | Romagnoli è bloccato a Roma: si attende l'Al Sadd

CALCIOMERCATO LAZIO - Vi abbiamo raccontato il caso Romagnoli. Il difensore è ancora bloccato a Roma, c'è stato qualche intoppo con il Qatar e per questo non ha ricevuto l'ok definitivo per passare all'Al Sadd. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha confermato quanto abbiamo già spiegato: Alessio sarebbe dovuto partire il 5 luglio per effettuare le visite mediche, si parlava di alcuni dettagli da limare legati al suo ingaggio.

Poi si aspettava il nuovo allenatore Lucescu, che è stato annunciato al posto di Mancini. Ora, il 12 luglio, è morto l’ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, per questo tutto il paese sta osservando dei giorni di luglio e ogni attività è stata interrotta. Romagnoli quindi è fermo a Roma: si allena da solo, lontano da Formello.

Come vi avevamo già spiegato, la Lazio ha già dato il via libera accettando i tre milioni offerti: ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti, che permetterebbe alla società biancoceleste di chiudere comunque la cessione. Si attende solo l'ufficialità, a maggior ragione dopo che il centrale aveva salutato tutti i tifosi con un videomessaggio durante la manifestazione dello scorso 2 luglio.