Lazio | Gattuso valuta Ratkov: nuova chance, il serbo si gioca tutto

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RASSEGNA STAMPA - Per i giocatori della Lazio ricomincia il tempo degli esami e Ratkov è tra quelli chiamati a dare le risposte più importanti. Con l'inizio della preparazione a Formello, Gattuso inizierà a valutare il gruppo e il centravanti serbo sarà uno degli osservati speciali.

Arrivato a gennaio dal Salisburgo per 13 milioni di euro, non è mai riuscito a lasciare il segno, complici il poco spazio trovato con Sarri e un inserimento non semplice a stagione in corso. I numeri raccontano una seconda parte di stagione complicata: appena 228 minuti in campo, 8 presenze complessive e solo due da titolare. Un rendimento ben lontano da quello mostrato in Austria, dove aveva realizzato 12 gol tra campionato e coppa.

Fabiani continua a credere nelle sue qualità e, come scrive il Corriere dello Sport, ha chiesto a Gattuso di provare a rilanciarlo, evitando di archiviare troppo presto l'investimento fatto sei mesi fa. Lo stesso tecnico, nella conferenza di presentazione, ha preso tempo: "Vediamo cosa dovremo fare davanti, c'è Ratkov che ha avuto delle difficoltà". Adesso spetta al serbo sfruttare la nuova occasione.